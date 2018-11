Bombardier va vendre son programme d'avions Q400

Bombardier va se séparer de son programme Q400 et va le vendre à la société de protefeuille détenant entre autres Viking Air, laquelle détient entre autres les certificats de type des DHC-1 au DHC-7, dont le DHC-6 Twin Otter, les CL-215, 215T et Bombardier 415, les bombardiers d'eau autrement surnommés Canadair.

Bombardier va ainsi vendre le programme Q400 ainsi que les droits intellectuels de tous les autres Dash 8, parmi lesquels les -100, -200 et -300. Selon Bombardier, la vente sera effective au cours du second semestre de 2019 et devrait rapporter 250 M$ à Bombardier.

Ayant vendu son programme CSeries à Airbus, ne reste que les CRJ à Bombardier, en dehors de sa lignée d'avions d'affaires Global.