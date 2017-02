Bombardier présente ses résultats financiers pour 2016

Bombardier a présenté ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2016. L'avionneur et industriel se dit "en bonne voie d'atteindre ses objectifs" mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Pour l'exercice 2016 dans son ensemble, Bombardier a enregistré des revenus de 16,339 Md $ contre 18,172 Md $ en 2015. La division la plus performante a été celle des avions commerciaux, dont l'écart (positif) en termes de revenus est de 9 % entre 2015 (2,395 Md $) et 2016 (2,617 Md $) et avec un carnet de commandes de 436 appareils soit 75 de plus qu'en 2015. "Notre plan de redressement est en pleine exécution", a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier. "En 2016, Bombardier a franchi d’importants jalons de nos programmes". La mise en service réussie de l’avion CS300 sous les couleurs d’airBaltic, a suivi celle du CS100 avec Swiss depuis le début du service commercial il y a six mois.

La division jets d'affaires a subi un écart de 18% entre 2015 et 2016. En 2016, les revenus ont chuté ) 5,741 Md $ contre 6,996 Md $ en 2015. Rien d'étonnant à cela, au sens ou les commandes d'avions d'affaires sont liées au prix du brut et ou en 2016, l'analyse de marché de l'avionneur avait mis en avant des livraisons de 10 % inférieures à celles de 2015, sans parler de l'influence du taux de change et du ralentissement des activités.

Parmi les évènements notables de 2016, le nouveau biréacteur d’affaires très long-courrier Bombardier Global 7000 a aussi commencé ses essais en vol au quatrième trimestre en vue d’une mise en service au second semestre de 2018.

En 2017, selon les prévisions présentées en décembre 2016, l’entreprise devrait renouer avec la croissance des revenus, une croissance de quelques points de pourcentage découlant principalement de la hausse des revenus de la division Transport et d’une accélération du nombre de livraisons d’avions C Series, soit deux domaines dans lesquels Bombardier est redevable à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, laquelle a investi un montant total de 2,5 Md $ l'an dernier.