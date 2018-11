Bombardier étoffe son réseau de soutien à la clientèle

Bombardier a annoncé le dernier ajout à son réseau de soutien et de services, une escale de maintenance en ligne à l’aéroport du Bourget, près de Paris, en France. Ce nouvel établissement est la septième escale de maintenance en ligne à ouvrir depuis 18 mois, venant renforcer l’offre de services de soutien d’équipementier d’origine de Bombardier pour sa clientèle européenne.

En plus de la maintenance en ligne standard programmée et non programmée et le soutien prioritaire aux avions immobilisés au sol, le nouvel établissement offre des services d’atelier de roues et de batteries. Les ingénieurs affectés à l’établissement sont qualifiés pour les avions d’affaires Bombardier Learjet 60, toute la série Challenger 300, toute la série Challenger 600 et la gamme Global, dont l’avion phare de Bombardier, le biréacteur Global 7500.

Ce mois-ci, Bombardier a également affermi son équipe d’intervention mobile en Amérique du Nord par l’ajout de cinq nouveaux camions, ce qui porte à 30 le total mondial de ces véhicules et en améliore la portée et les temps de réponse. Basés stratégiquement à San Francisco et à Santa Ana (Californie), à Las Vegas (Nevada), à West Palm Beach (Floride) et à Scottsdale (Arizona), ces camions d’intervention mobile permettront de renforcer la livraison des pièces et le soutien technique aux États-Unis.