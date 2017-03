Bombardier établit cinq stations de maintenance en ligne en Europe

La division avions d'affaires de Bombardier va établir cinq nouvelles stations de maintenance en ligne en Europe. Ces installations assureront le soutien de maintenance en ligne aux clients de Bombardier Avions d’affaires en Europe, venant ainsi compléter les services de révision générale complets du réseau de service et de soutien de Bombardier dans cette région et dans le monde entier.



Ces installations seront situées à Linz, en Autriche, à Nice et à Cannes, en France, ainsi qu’à Milan et à Olbia, en Italie. Elles assureront de la maintenance en ligne prévue et imprévue, ainsi que du soutien de maintenance aux avions immobilisés au sol, pour les modèles Learjet, Challenger et Global de Bombardier dans la région de l’Europe.