Boeing lance le jet d'affaires BBJ 777X

Le nouveau Boeing Business Jet peut parcourir la moitié de la terre sans s'arrêter, allant ainsi plus loin que n'importe quel autre jet d'affaires jamais construit, commente Boeing dans son communiqué de presse. L'avionneur de Seattle n'a pas fait dans la demi-mesure et a utilisé pour ce faire une cellule de Boeing 777.

"Nos clients les plus exclusifs veulent voyager avec le plus d'espace disponible et avec le plus grand confort possible jusqu'à leur destination. Le nouveau BBJ777X leur permettra de le réaliser, redefinissant ainsi les voyages VIP à longue distance", commente Greg Laxton, à la tête de Boeing Business Jets.

Les clients auront le choix entre deux modèles : le Boeing BBJ 777-8 et le BBJ 777-9. Le Boeing BBJ 777-8 dispose de la plus longue autonomie, soit 11 645 nautiques ou 21 570 km et d'une cabine de 302,5 m2.Le Boeing BBJ 777-9 est équipé d'une cabine encore plus grande, de 342, 7 m2, et d'une autonomoie de 11 000 nautiques soit 20 370 km.



Boeing Business Jets a également dévoilé les concepts d'aménagement intérieur de trois sociétés : Greenpoint Technologies, Jet Aviation et Unique Aircraft Design. "Chaque concept démontre que le BBJ 777X peut être transformé, aménagé suivant les goûts de chaque client", ajoute Greg Laxton.