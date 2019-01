Boeing installe les moteurs GE9X sur son premier 777X

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les deux premiers appareils destinés aux essais en vol ont vu leur fuselage terminé en novembre 2018, lorsque le nez de chaque appareil a été joint aux sections centrales et arrière. Boeing a ensuite mis sous tension les systèmes électriques en décembre 2018.

Boeing veut faire voler son Boeing 777X en 2019 avant de réaliser la certification et la première livraison en 2020. L'avionneur a déjà assemblé plusieurs cellules d'essais de l'appareil au cours de l'année 2018.

La soufflante du plus gros turboréacteur civil jamais produit jusqu'alors, composée de 16 aubes en matériaux composites, mesure 3,4 m de diamètre, soit une dizaine de centimètres de plus que le précédent GE GE90-115B qui motorise la première génération de triple sept.

