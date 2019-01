Boeing fait voler son prototype de PAV

Boeing a fait voler le 22 janvier 2019 son prototype de PAV, acronyme de Passenger Air Vehicle à Manassas en Virginie, développé par Aurora Flight Sciences, presqu'un an après le Vahana d'Airbus. L'aéronef est un ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique ou eVTOL) prototype de taxi aérien à la demande.

Le PAV a réalisé un décollage, un vol stationnaire ainsi qu'un atterrissage au cours desquels ont été testés les fonctions autonomes de l'aéronef ainsi que les systèmes de contrôle au sol. Les futurs essais permettront de tester les vols en palier ainsi que les phases de transition entre les modes verticaux et horizontaux.

"En un an, nous sommes passés d'un dessin conceptuel à un prototype capable de voler", a commenté Greg Hyslop, directeur technique chez Boeing. Bénéficiant d'une motorisation électrique, le PAV est conçu pour un vol entièrement autonome, du décollage à l'atterrissage, avec une autonomie maximale de 50 nautiques (80,47 km). D'une envergure de 8,53 m pour une longueur de 9,14 m, la cellule intègre propulsion et voilure.

L'aéronef biplace dispose ainsi de 8 moteurs électriques de sustentation et un moteur avec hélice propulsive, disposé à l'arrière du fuselage. Le PAV n'est pas le seul appareil de Boeing Next, la division de l'avionneur qui a la responsabilité de ce programme.

Le CAV (Cargo Air Vehicle), qui repose sur une cellule très proche du PAV et plus spécifiquement destiné au transport de fret, peut transporter jusqu'à 226,80 kg de charge utile. Ce dernier a réalisé son premier vol à l'intérieur d'un hangar l'an dernier et va poursuivre ses essais en vol en extérieur en 2019.