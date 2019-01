Boeing et Sikorsky dévoilent leur démonstrateur Defiant

Boeing et Sikorsky viennent de dévoiler le prototype de leur démonstrateur SB-1 Defiant développé dans le cadre de l'US Army Joint Multirole Technology Demonstrator.

Alors que le convertible Bell V-280 Valor vole depuis un an maintenant, Boeing et Sikorsky viennent à leur tour d'entrer dans la phase concrète de l'US Army Joint Multirole Technology Demonstrator en dévoilant les premières photos du prototype de leur SB-1 Defiant doté d'un rotor coaxial contrarotatif totalisant huit pales et d'une hélice propulsive à pas variable. Ces deux démonstrateurs développés par le duo Boeing Sikorsky et Bell sont la première étape d'un programme baptisé FutureVertical Lift qui doit déboucher sur des appareils destinés à remplacer les Sikorsky UH-60 Black Hawk et les Bell UH-1 à l'horizon 2030. Deux démonstrateurs qui font écho à celui en cours de développement chez Airbus Helicopters, le Racer.