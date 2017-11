Boeing débute l'assemblage final du premier Max 7

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le 737 Max 7 est finalement en assemblage final trois ans après celui du Max 8, variante du monocouloir entré en service en mai de cette année. Bien que le 737 Max 7 soit le plus petit, c'est celui qui dispose de la plus grande autonomie, puisqu'elle est de 3 825 nautiques, soit 7 080 km.

Boeing a débuté l'assemblage final du premier 737 Max 7 à Renton, dans l'état de Washington, soit la plus petite variante de la famille 737 Max. Ce premier appareil destiné aux essais en vol vient d'être transféré le 22 novembre après la réception du fuselage, réalisé chez Spirit AeroSystems.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage INGENIEUR Bac+4 : Support aux évolutions des méthodes (constitution+analyse) de la gestion des charges prévisionnelles et des devis équipements de TAS France Toulouse - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.