Boeing avance le MH-139 pour remplacer le UH-1N

Boeing a dévoilé son hélicoptère MH-139 dans le cadre de la compétition destiné à remplacer la flotte de Bell UH-1N "Huey", qui est actuellement chargée de protéger les missiles balistiques intercontinentaux et qui sont chargés du transport des forces.

Le MH-139 est basé sur le Leonardo AW139. "Cet appareil, construit à Philadelphie, a des dimensions qui répondent au cahier des charges de l'US Air Force et permettra d'économiser plus d'un milliard de dollars en termes de coûts d'acquisition et de cycle de vie sur plus de trente ans en comparaison aux autres machines en compétition" a déclaré David Koopersmith, vice-président et directeur général de Boeing Vertical Lift.

Le programme de remplacement des UH-1N de l'US Air Force vise à trouver un successeur au vieillissant Huey, qui est entré en service au cours de la décennie 1970, sous forme de 84 nouveaux appareils.

Près de 900 AW139 sont actuellement en service dans plus de 250 gouvernements, forces armées ou sociétés à l'échelle mondiale. Plus de 250 machines ont été assemblées et livrées à Philadelphie, aux Etats-unis.