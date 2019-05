Boeing 737 MAX 8 : l'Europe définit ses propres conditions de retour en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

China Eastern Airlines, Air China et China Southern Airlines, ainsi que Turkish Airlines demandent de leur côté une compensation pour l’immobilisation de leurs appareils. Reste que la FAA n'a pour le moment établi aucun calendrier de retour en vol des 737 MAX 8...

L'Aesa a en conséquence émit trois exigences pour que le 737 MAX 8 redécolle depuis les pistes européennes. En premier lieu, les modifications apportées par Boeing approuvées et mandatées par l'Aesa. Deuxièmement, une étude indépendante de conception sera menée par l'Aesa. Enfin, les pilotes des Boeing 737 MAX 8 devront être correctement formés, conséquence directe ou indirecte de la modification du logiciel de simulation destiné à reproduire les conditions de vol et avec lesquels sont formés les pilotes, annonce qui a déclenché une tempête médiatique.

Gage de sécurité. Patrick Ky, directeur exécutif de l'Agence européenne de sécurité aérienne, avait annoncé en mars de cette année que l'Agence conduirait son propre examen des modifications portées au Boeing 737 MAX 8 avant autorisation d'un retour en vol dans les cieux européens. Et c'est exactement ce à quoi elle se prépare.

