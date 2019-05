Boeing 737 MAX 8 : d'autres pays définiront leurs propres conditions de retour en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La réunion Joint Authorities Technical Review (revue technique commune aux autorités) à Fort Worth a rassemblé environ 60 représentants de 33 administrations de l'aviation civile de différents pays. Parmi les sujets abordés figurait en bonne place celui de la formation. Certains représentants ont clairement exprimé la nécessité de former les pilotes de 737 MAX dans des simulateurs, condition préalable au retour en vol de la flotte composée de 370 biréacteurs.

D'autres pays que l'Europe pourront définir leurs propres conditions de retour en vol du Boeing 737 MAX 8. Dan Elwell, administrateur intérimaire de la FAA, l'a précisé lui-même au cours de la réunion à Fort Worth visant à statuer sur le retour en vol du Boeing 737 MAX 8, suite aux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. "Chaque pays devra prendre sa propre décision, basée sur ses propres paramètres", a t-il déclaré.

