Blue Origin réussit la dixième mission du New Shepard

Quant au communiqué qui confirme le nouveau succès de l’entreprise de Jeff Bezos , il indique simplement en guise de conclusion : « Dans une mission à venir, New Shepard transportera des charges utiles dans l'espace du monde entier ».

Selon Blue Origin, le système New Shepard a ainsi démontré sa polyvalence, en étant à la fois capable d’emporter des charges utiles dédiées à la recherche et, prochainement, des touristes à bord.

La cabine, qui emportait 8 expériences de recherche et de technologie parrainées par la Nasa dans le cadre du programme Flight Opportunities, s’est correctement posée en douceur sous parachutes, 10 minutes et 11 secondes après le décollage.

Le vol a culminé à 106,9 km d’altitude et l’étage (qui, comme la cabine, effectuait son quatrième vol d’affilée depuis décembre 2017) s’est reposé sur sa cible d’atterrissage, tel un vaisseau de Star Wars, après 7 minutes et 27 secondes de vol.

Initialement prévu pour le 19 décembre dernier, mais reporté à plusieurs reprises pour des raisons techniques puis météorologiques, le dixième vol de test inhabité du lanceur monoétage New Shepard de Blue Origin a finalement eu lieu hier depuis la base de West Texas (Corn Ranch, Texas), à 14h05 UTC, six mois après l’essai précédent .

