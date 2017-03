Bell Helicopter livre sa vision du futur avec le FCX

Un exercice de style qui pourrait préfigurer ce que sera l'hélicoptère du futur. C'est sous cette forme que Bell Helicopter a présenté son concept FCX, à la manière d'un concept car appliqué à la giraviation.

Taillé comme un diamant, la machine ne cesse d'étonner. D'abord de par ses formes, qui à défaut d'être franchement aérodynamiques, offrent une vue imprenable sur l'environnement extérieur de la cabine. Ensuite de par la débauche de technologie censée équiper la machine : plus de rotor de queue mais des soufflantes électriques, plus de planche de bord et place à la réalité virtuelle qui laisse également au sol les commandes de pas général et collectif !

L'idée générale est centrée autour d'un casque, seul élément de pilotage porté par le pilote. Ce dernier verra ses mains reconnues par l'équipement, mains qui pourront naviguer d'un écran virtuel à un autre afin d'afficher les informations nécessaires, d'ancrer certains cadrans ou écrans dans un espace défini de la cabine.

Les pales du rotor quant à elles sont à géométrie variable : leurs extrémités changent en fonction de la phase du vol, tandis que la propulsion est censée êtrre hybride. Censée, car FCX n'est qu'un concept au sens ou la machine n'est pas destinée à voler et encore moins à être produite en série.