Bell Helicopter dévoile sa cabine Air Taxi

L'octocoptère, qui adopte une voilure proche d'une aile annulaire, présente des caractéristiques de stabilité en vol intéressantes notamment lors des séquences ADAV, en mode avion ou même encore en cas de panne. "Hydra permettra à nos ingénieurs de mieux comprendre ce type de transport et de leur permettre de construire des aéronefs de transport de passagers pilotés ou non".

L'an dernier, Uber et Bell Helicopter, ont annoncé un partenariat visant à accélérer le deploiement des aéronefs à atterissage et décollage vertical. Reste que la cabine est présentée en l'absence d'une motorisation, qui n'a pas fait l'objet de commentaires de l'hélicoptériste, lequel a mené par ailleurs une expérimentation sur son prototype Hydra 1, considéré comme étant "un nouvel outil technologique d'apprentissage à la propulsion".

"Le futur emploi du taxi aérien urbain est bien plus proche que beaucoup de personnes ne le pensent. Nous croyons à l'impact positif que notre concept aura sur les systèmes de transport urbains à l'échelle mondiale" a commenté le pdg de Bell Helicopter, Mitch Snyder.

Bell Helicopter a dévoilé au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas son concept de taxi aérien urbain. La cabine, prévue pour le transport de quatre passagers, offrira connectivité et possibilité de visio confétence.

