Bell et Safran s'allient dans le domaine de la mobilité à la demande

Bell Helicopter annonce aujourd’hui une nouvelle collaboration avec Safran dans le développement de systèmes propulsifs hybrides électriques innovants destinés au concept de véhicule à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) de Bell.



« Bell est à l’avant-garde en matière de mobilité à la demande et va ouvrir la voie à une nouvelle ère de l’aviation, où ses bénéfices seront accessibles au plus grand nombre et partout dans le monde », a déclaré Scott Drennan, directeur de l’innovation de Bell, à la Transportation World Conference, qui a ajouté « Notre collaboration avec Safran est une étape historique pour de futures solutions de transport ».

Pendant plusieurs années, les équipes de Safran ont déployé d’importants efforts dans l’exploration du potentiel des solutions hybrides pour les futurs systèmes de propulsion. Bell et Safran partagent une vision commune de l’aéronef électrique et hybride dont l’ambition est le déploiement dans un futur proche du Bell Air Taxi et de nouveaux systèmes de mobilité à la demande.



« Grâce à une stratégie de développement technologique soutenue menée au sein de Safran, nous sommes maintenant en mesure de proposer à Bell des solutions de propulsion hybrides pour leurs produits de nouvelle génération qui aboutira à des performances accrues et plus de valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré Stéphane Cueille directeur R&T et Innovation de Safran.



A travers cette collaboration, Bell conduira la conception, le développement et la production du système VTOL, et Safran apportera son expertise technique dans le développement d’un système propulsif de nouvelle génération.