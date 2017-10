Bahreïn commande seize F-16V

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Plus de détails sur le F-16V ici .

Selon le chef d'état major de l'armée de l'Air de Bahreïn a déclaré que les appareils seront vendus par le biais d'une FMS (Foreign Military Sales) et que le coût du contrat est de 3,8 milliards$. Le contrat contiendrai une option pour 3 avions supplémentaires. Le premier appareil pourrait être réceptionné en 2021.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.