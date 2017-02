BAE Systems va aider la Turquie à concevoir son avion de chasse

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'an dernier en octobre, le motoriste britannique a signé un protocole d'entente avec l'institut de recherche d'état turc dans le but d'ouvrir un centre de technologie de fabrication de pointe. L'ambition de la Turquie est de faire voler le TF-X en 2023, à l'occasion du centennaire de la fondation de l'état turc.

Selon toute vraisemblance, la Turquie n'a pas encore sélectionné le turboréacteur qui équipera le TF-X, bien qu'elle ait négocié avec Rolls-Royce concernant l'Eurojet EJ200, lequel motorise l'Eurofighter Typhoon. Ce moteur reste le favori selon Rolls-Royce, en raison "de sa conception simple par rapport aux turboréacteurs rivaux de classe de poussée similaire, offrant également une consommation réduite de carburant et un rapport poids/poussée supérieur".

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.