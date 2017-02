ATR ouvre son centre de formation à Miami

ATR a inauguré son nouveau centre de formation de Miami, en Floride, États-Unis, spécialement destiné aux opérateurs actuels et futurs d'ATR du continent américain. Ce nouveau centre est doté d'un simulateur de vol type FFS (Full Flight Simulator) flambant neuf fourni par CAE et destiné à la formation sur les appareils de la gamme ATR -600.

« En raison de la croissance mondiale du transport aérien, on estime à 600 000 le nombre de nouveaux pilotes dont les compagnies aériennes devraient avoir besoin au cours des 20 prochaines années. Nous devons donc fournir des solutions et anticiper les besoins des compagnies aériennes régionales. Le centre de formation de Miami représente une étape logique dans l’objectif de nous rapprocher au maximum de nos opérateurs dans cette région. Il constitue également une décision stratégique pour revenir sur le marché américain », commente Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR.

La flotte d'ATR en Amérique latine et dans les Caraïbes a doublé au cours des dix dernières années. Le nombre d'appareils de la gamme ATR -600 devrait dépasser les 100 unités dans les trois ans à venir. L'ouverture de ce nouveau centre de formation dans l'une des plus importantes plateformes aéroportuaires des États-Unis s'inscrit également dans la stratégie de support aux clients d’ATR destinée pour fournir des solutions de proximité pour la formation de pilotes.



Cette ouverture porte à cinq le nombre de centres de formation ATR, après Toulouse, Paris, Singapour et Johannesbourg. Au travers de ses différents programmes, ATR assure actuellement plus de 100 000 heures de cours et forme plus de 3 500 pilotes chaque année.

Comme à Toulouse, le centre de Miami appliquera les mêmes standards et fournira les mêmes formations, y compris la navigation basée sur les performances (PBN, Performance- Based Navigation) pour les ATR -600. Le centre de formation de Miami a reçu les certifications Part 142 de l’EASA et de la FAA.