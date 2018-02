Assemblage du premier HH-60W CRH

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Sikorsky assure que le HH-60W est l'hélicoptère le plus connecté jamais conçu. Il dispose aussi d'une capacité interne d'emport en carburant presque doublée par rapport au UH-60M Black Hawk.

Le Pave Hawk est employé pour les missions dites "Resco" ou "CSAR". C'est à dire le sauvetage de pilotes abattus s'étant éjectés en zone de combat (A l'image des Caracal de l'armée de l'Air en France). Pour pouvoir intervenir si nécessaire en profondeur, l'appareil doit pouvoir être ravitaillé en vol. Il doit également être équipé de systèmes d'auto protection et d'armement afin de pouvoir garantir sa survie dans un environnement dense en menaces.

Le HH-60W a été développé dans le cadre du programme Combat Rescue Helicopter (CRH) de l' US Air Force . Ce dernier prévoit le remplacement des HH-60G Pave Hawk par une nouvelle plateforme. Jusqu'à 112 hélicoptères pourraient être commandés. Le projet de budjet américain pour l'année fiscale 2019 prévoit la production en pré série de 10 CHR. Lockheed Martin s'est vu attribué un contrat d'une valeur de 1,5Md$ pour la production de quatre appareils de développement et cinq appareils de démonstration.

