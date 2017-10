Ariane 5 enchaîne

Vendredi soir, le lanceur européen a effectué son 95e lancement depuis 1996, portant à 81 le nombre de missions réussies successives depuis 2003. Le tir avorté du 5 septembre n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Après la frayeur du tir avorté du 5 septembre dernier, la mission VA 239 d'Ariane 5 a finalement eu lieu le 29 septembre à 21h56 UTC. A l'occasion d'une mission parfaite de 47 minutes et 15 secondes, deux nouveaux satellites de télécommunications ont été placés sur orbite de transfert géostationnaire : Intelsat 37e (6,4 t) et Bsat 4a (3,5), respectivement pour le compte de l'Américain Intelsat et du Japonais Broadcasting Satellite System Corporation (B-Sat.) Le premier est client d'Arianespace depuis octobre 1983 et lui a confié 53 satellites au total. Le second a vu l'ensemble de ses dix satellites lancés par Ariane depuis juillet 1994.

Bilan intermédiaire.