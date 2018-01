Aller-retour d’un étage de Falcon 9 dans la nuit de Floride

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 8 janvier, le décollage du Falcon 9 (avec le mystérieux satellite Zuma) et la récupération de son premier étage sur le même cliché.

De quoi alimenter la théorie du complot : une charge utile aux caractéristiques, aux missions et au commanditaire secrets (Zuma/USA 280), une mise sur orbite le 8 janvier certainement ratée (seul le deuxième étage du Falcon 9 qui assurait le lancement a été répertorié par l'USCC), et le constructeur et l’opérateur de lancement qui n’ont pas le droit de faire de commentaire –ce qui n’empêche pas SpaceX d’affirmer avoir rempli sa mission, laissant entendre que, si la charge utile ne s’est pas séparée du second étage (et serait retombée avec dans l'Océan Indien, après une orbite et demi), la faute revient à Northrop Grumman, qui a fourni l’adaptateur. D’ailleurs, les préparatifs des prochains lancements de Falcon 9 continuent.

Composition de trois images.

En attendant d’en savoir –peut-être, un jour…– davantage, le photographe John Kraus, un habitant de la côté de Floride tout juste âgé de 18 ans, a immortalisé ce premier décollage de l’année depuis le pas de tir SLC-40 de la base de Cape Canaveral, puis la récupération sur la zone LZ-1. Il s’agit ici d’une composition de trois images prises en pause longue depuis la plage de Cocoa Beach.