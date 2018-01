L'année spatiale 2018 est lancée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le prochain lancement d'un Falcon 9 pourrait intervenir le 30 janvier, avec l'envoi du premier satellite d'observation radar espagnol, Paz, construit par Airbus Defence and Space. Une trentaine d'autres missions seraient programmées cette année.

Régulièrement repoussé depuis deux mois mais toujours entouré d'autant de secret (sur le commanditaire et l'utilisation de la mission), le lancement du satellite Zuma est finalement intervenu ce 8 janvier à 1 h UTC (la veille à 20 heures, heure de Floride), depuis le pas de tir SLC 40 de la base militaire de Cape Canaveral AFS, à l'aide du 47 e lanceur Falcon 9 de SpaceX (équipé du block 4).

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.