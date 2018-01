AirSpaceX dévoile le Mobi-One

Nouvel entrant sur le marché de la mobilité urbaine, AirSpaceX a dévoilé son Mobi-One.

C'est au salon international de l'auto de Detroit, dans le Michigan, qu'AirSpaceX a fait le choix de dévoiler cette semaine son ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) baptisé Mobi-One.

L'aéronef est conçu pour décoller de manière autonome comme un hélicoptère, voler comme un avion et transporter deux à quatre passagers ou 200 kg de fret entre les centres urbains, banlieues et aéroports à 104 km (65 miles) de distance et des vitesses allant jusqu'à 402 km/h (250 mph).

Le constructeur a l'ambition de déployer 2 500 Mobi-One dans les 50 plus grandes villes des Etats-Unis en 2026. AirSpaceX cherche à obtenir le certificat de type Part 27 (FAA) pour son aéronef.