Airbus s'intéresse aux calculateurs quantiques

Les gagnants auront accès au matériel informatique ainsi qu'une opportunité de développer leurs idées dans le but d'une industrialisation avec Airbus, précise l'avionneur européen.

Les calculateurs classiques approchant graduellement de leurs limites, Airbus a lancé une compétition pour mieux explorer les solutions technologiques offertes par les calculateurs quantiques. Airbus considère que les calculateurs quantiques disposent d'un potentiel capable "de bouleverser à jamais la manière dont sont construits et volent les avions".

