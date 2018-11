Airbus : Livraison du premier H145M serbe

Airbus Helicopters a livré un premier hélicoptère H145M à l’armée de l’air serbe.

A l’occasion d’une visite à l’usine Airbus Helicopters de Donauwörth, le ministre de la défense serbe, Aleksandar Vulin a signé les documents d’acceptation du premier H145M de la force aérienne serbe.

La Serbie a commandé un total de neuf H145M. Six sont destinés à l’armée de l’air. Quatre seront équipés du système HForce et pourront être employés comme hélicoptère d’attaque léger. Les H145M de l'armée de l'air serbe devraient aussi effectuer des missions de recherche et de sauvetage. Les trois autres H145M seront employés par la Police comme hélicoptères multi missions pouvant appuyer des opérations spéciales. Deux de ces appareils doivent être livrés en décembre.

Une cinquantaine de H145M ont été vendus à l’Allemagne, la Thaïlande, la Hongrie et le Luxembourg. Airbus Helicopters propose l’appareil avec le système d’armes HForce qui permet de mettre en oeuvre un système optronique, des viseurs de casque, des contre mesures, des mitrailleuses ou canons, des lance roquettes et même des missiles.