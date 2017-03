Airbus Helicopters va customiser les H135 de RTE

L'équipe de conception d'Airbus Helicopters Grande-Bretagne va avoir la charge de la réalisation d'un kit customisé destiné aux H135 opérés par RTE-STH, la division hélicoptères de la société RTE (Réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF), responsable de l'entretien et de la maintenance des 100 000 km de réseau de lignes électriques de RTE.

Les H135 de RTE, qui opèrent à basse altitude et effectuent de la surveillance et du contrôle de lignes haute-tension, seront modifiés sur base de l'ajout de sept paniers et systèmes d'attache réalisés sur mesure.

Des systèmes d'aide au pilote seront également ajoutés aux appareils pour permettre aux techniciens de RTE un accès direct aux lignes à haute tension pour effectuer leur travail de maintenance. Ce kit est certifié par l'Aesa, les essais en vol initiaux sont en cours tandis que les livraisons sont prévues pour l'année 2018.