Airbus Helicopters livre son 1 300e H135

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Plus de 300 clients dans 60 pays utilisent les machines de la famille H135 pour une grande variété de missions, parmi lesquelles figurent l'évacuation sanitaire, le transport d'entreprise, l'entraînement des pilotes militaires...

Airbus Helicopters a livré le 1 300e hélicoptère de la famille H135. Cet machine bimoteur et légère, du moins la flotte globale de ce type d'appareil, a accumulé plus de 4,5 millions d'heures de vol depuis son entrée en service en 1996.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stagiaire 6 mois : Performances et commandes d'une plateforme 6 axes - TTS - Cergy (H/F)

Autorité de Design Offre et Produit Domaine Aéro (Bid PDA) (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.