Airbus Helicopters dévoile 60 ventes à Heli-Expo

De son côté le H125 a fait l'objet d'une lettre d'intention de commande de 12 machines accompagnée d'une première commande de quatre appareils de la part de Ruo’er General Aviation Development Group, une des plus grosses sociétés d'aviation générale opérant en Chine fournissant des services aux aéroports notamment.

Milestone Aviation Group Limited a annoncé une commande de H135, H145 et H175 d'une valeur avoisinnant les 200 millions d'€, tandis que Waypoint Leasing (Irlande) s'est engagé à commander 16 machines supplémentaires parmi lesquelles des H135, H145. La société ajoute le H175 à son carnet de commande pour la première fois.

"Cette édition 2017 de l'Heli Expo démontre que cette année sera bonne pour nos appareils, avec des ventes à hauteur de 60 machines durant ce salon parmi lesquelles figurent celles des H125, H135, H145 et H175", a commenté Guillaume Faury, pdg d'Airbus Helicopters.

