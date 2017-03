Airbus Helicopters décroche une commande de 200 millions d'€

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La flotte actuelle de Milestone comprend plus de 60 Airbus Helicopters parmi lesquels figurent des H130, H135, H145, H155, H175 et H225. En 2016, Milestone a acquis 10 Airbus H145.

La livraison des machines est prévue pour débuter à la mi-2017, avec utilisation des appareils dans les domaines EMS et autres secteurs parapublics.

Milestone Aviation Group Limited a passé, à l'occasion du salon Heli Expo de Dallas, une commande ferme de H145, H135 et H175 pour un montant de 200 M€ à Airbus Helicopters.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage BAC+5 : Ingénieur(e) Bootloader de niveau 2 Safe and Secure sur PikeOS - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.