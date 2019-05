Airbus et le groupe RATP signent un partenariat pour étudier l’intégration des véhicules volants dans le transport urbain.

Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale du groupe RATP et Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus ont signé aujourd’hui, à l’occasion de Tech for Good, un partenariat afin d’explorer la faisabilité de services de mobilité aérienne urbaine (UAM : Urban Air Mobility) en Île-de-France.



Ce projet, qui s’intègre dans l’optique plus large du MaaS (Mobility as a service), doit permettre de proposer des services point à point aux voyageurs, en les faisant bénéficier des meilleurs innovations servicielles des deux groupes en matière de mobilité durable et partagée, comme le véhicule autonome et électrique.



Airbus et le groupe RATP vont s’attacher à analyser les conditions d’un développement de cette offre de service à coût maîtrisé, et travailler sur l’intermobilité et l’insertion urbaine afin de les rendre le véhicule volant accessible au plus grand nombre.



Dans cette optique, le groupe RATP et Airbus entendent collaborer dans la mise en place d’un large écosystème de partenaires pertinents afin de développer cette nouvelle offre de transport dans d’autres grandes métropoles mondiales.