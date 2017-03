Airbus Defence and Space étend l’autoroute de l’information spatiale EDRS

Airbus Defence and Space a annoncé le 8 mars le développement du troisième nœud de communication du système SpaceDataHighway. Il sera positionné au-dessus de l’Asie-Pacifique, à l’horizon 2020.

Mercredi dernier, à l’occasion du salon Satellite 2017 de Washington, Airbus Defence and Space a annoncé démarrer le développement du troisième nœud de son système de communication SpaceDataHighway : EDRS (European Data Relay Satellite). L’objectif est d’établir des liaisons optiques entre des satellites sur orbite basse ou des terminaux aériens (aéronefs et drones), et des terminaux géostationnaires, qui les reconnectent avec les stations terrestres hors de leur visibilité directe.

EDRS D, qui est développé, en partenariat avec l’Agence spatiale européenne et le centre de recherche aérospatiale allemand DLR, sera positionné au dessus de la région Asie-Pacifique à l’horizon 2020. Il succèdera à EDRS A (placé sur Eutelsat 9B, et lancé le 29 janvier 2016 vers la position 9° Est) et EDRS C (qui doit être lancé cette année à bord du satellite Hylas 3 de l’opérateur britannique Avanti, pour occuper la longitude 31° Est).



Une fibre optique globale dans l’espace.

Le système s’appuie sur une technologie laser développée par Tesat Spacecom (filiale allemande d’Airbus Defence and Space), et des satellites-relais géostationnaires. Il peut ainsi transférer, en quasi temps réel et à grand débit, d’importants volumes de données depuis des satellites d’observation de la Terre, des avions et des drones.

On assiste à la mise en place d’une fibre optique globale dans l’espace. A terme, le réseau EDRS offrira une couverture globale, en réponse aux besoins croissant de communication des missions aériennes au-dessus de l’océan Pacifique (Pacific Rim).