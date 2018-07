Air & Cosmos fête Ariane 5

A l’approche du 100e vol du lanceur lourd européen, votre numéro spécial été accueille un dossier exclusif, dans lequel 17 personnalités prennent la parole.

Après le nouveau succès d’Ariane 5, intervenu le 25 juillet à l’occasion d’une nouvelle mission consacrée au déploiement de satellites de constellation Galileo de l’Union européenne, et en attendant le 100e vol depuis sa mise en service en juin 1996, le 5 septembre prochain, Air & Cosmos a préparé un dossier inédit pour son numéro spécial été.

Des témoins de premier plan, concepteurs, opérateurs, clients ou observateurs privilégiés, ont ainsi a été invités à livrer leurs souvenirs, ou à donner leur sentiment sur cette aventure et ce succès de l’Europe spatiale. Des projets initiaux, élaborés dès… 1977-1978, au lancement du précieux télescope spatial James Webb de la Nasa, fin mars 2021, en passant par les missions ARD, Envisat, ATV et, bien entendu, Galileo, ils évoquent, non sans admiration ou fierté, 11 lancements majeurs à leurs yeux. L’ensemble est porté par une maquette dynamique, agrémentée de nombreuses photographies particulièrement esthétiques.

Des contributions de premier ordre.

Ce sont donc 17 personnalités qui se sont prêtées au jeu : Jean-Marc Astorg (directeur des lanceurs du Cnes), Dominique Bajeux (ingénieur chef chez ArianeGroup de 2008 à 2018), Bernard Chemoul (directeur du programme Ariane 5 au Cnes de 2005 à 2008), Nicolas Chamussy (directeur général de la division Space Systems d’Airbus), Alain Charmeau (président exécutif d’ArianeGroup), Stéphane Corvaja (responsable photo de l’Agence spatiale européenne depuis 1997), Jean-Jacques Dordain (directeur général de l’Agence spatiale européenne de 2003 à 2015), Jean-Loïc Galle (président de Thales Alenia Space), Jean-Marc Gardin (directeur général adjoint de Telespazio et président de Telespazio France), Stéphane Israël (président exécutif d’Arianespace), Jean-Yves Le Gall (président du Cnes), Yohann Leroy (directeur général adjoint et directeur technique d’Eutelsat), Daniel Neuenschwander (directeur des lanceurs de l'ESA), Markus Payer (porte-parole de SES), Olivier Ricouart (ingénieur chef chez ArianeGroup depuis le 1er juillet 2018), Philippe Varnoteaux (docteur en histoire) et Jan Woerner (directeur général de l’Agence spatiale européenne).

« Retours sur Ariane 5 », un dossier de 10 pages