AFI KLM E&M signe un accord de support avec Viva Air

Viva Air (anciennement VivaColombia) est une compagnie aérienne low-cost colombienne et péruvienne, filiale d'Irelandia Aviation. Elle dessert 23 routes en Colombie, 10 au Pérou et 4 destinations internationales dont Miami. La flotte de Viva Air est composée de 20 Airbus A320-200. Elle a démarré ses opérations en mai 2012 avec une flotte de 8 A320.

L'accord de support capitalise sur l'emplacement stratégique d'AFI KLM E&M sur le continent américain, via sa filiale Barfield basée à Miami, ainsi que sur son expertise dans le domaine des éléments structurels et de la logistique.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a conclu un accord de maintenance exclusif avec Viva Air Group, une compagnie aérienne low cost basée en Colombie et au Pérou, incluant le support des éléments structurels ainsi que des services logistiques.

