AFI KLM E&M réussit les tests de corrélation GEnx-1B

AFI KLM E&M développe actuellement de nouvelles réparations pour ce moteur (chambre de combustion, rotor haute pression), et une première visite de restauration de performance devrait être réalisée avant la fin de l'année au sein de l'atelier d'Amsterdam.

Ainsi, ce banc d'essai est désormais officiellement en mesure d'effectuer les tests nécessaires après chaque visite de maintenance réalisée par l'atelier moteurs d'Amsterdam. Centre de maintenance agréé par General Electric bénéficiant de la garantie constructeur, AFI KLM E&M ajoute ainsi les tests moteurs à la maintenance, avec une offre globale qui couvre le support sous l'aile, la révision, le remplacement de pièces et la réparation d'éléments.

