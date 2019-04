AFI KLM E&M obtient la certification FAA pour l'installation du système RAVE des 777 d'AerCap

AFI KLM E&M a reçu le 9 janvier dernier la certification Supplemental Type Certificates (STC), autorisant les trois 777 appartenant à AerCap à reprendre leurs opérations. AFI KLM E&M a reconfiguré et réaménagé la cabine en y intégrant le système IFE RAVE de Zodiac Aerospace – une première mondiale sur les Boeing 777-300ER.

AerCap est le chef de file mondial de la location d'avions avec, au 31 décembre 2018, 1 421 appareils détenus, gérés ou en commande dans son portefeuille. AerCap possède l'un des carnets de commandes les plus attractifs de l'industrie. AerCap dessert environ 200 clients dans environ 80 pays grâce à des solutions complètes pour les flottes.



En octobre 2017, AerCap a passé commande pour la modification cabine de trois avions avant leur transfert à une autre compagnie. L'objectif de la modification était d'optimiser la capacité d'accueil des avions en s'appuyant sur l'expertise démontrée d'AFI KLM E&M sur le produit 777.

Pour le compte d'Air France KLM dans le cadre du programme BEST ou pour des compagnies clientes, AFI KLM E&M a déjà réalisé plus d'une centaine de chantiers de modification sur ce type avion, et détient aujourd'hui le record de la configuration comptant le plus grand nombre de sièges à bord d'un 777 : 531 au lieu de 410 à 430 sièges habituellement.



Les équipes d'AFI KLM E&M ont du s'adapter aux contraintes techniques liées à cette modification. Il a fallu adapter le système RAVE à l'architecture d'un 777-300, et développer des solutions techniques pour garantir le bon fonctionnement de l'IFE à bord.

Le choix d'AerCap s'est porté sur AFI KLM E&M pour des raisons d'expertises : le MRO est reconnu sur le marché comme étant le plus expérimenté sur les appareils 777. S'ajoute à cela son expérience inégalée sur le récent système RAVE : AFI KLM E&M est le DOA ayant conçu et réalisé le plus de projets avec ce type d'IFE.