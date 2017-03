50 Bell 505 commandés par Reignwood Aviation

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette commande, qui verra les livraisons s'étaler sur une période de trois ans, est en fait additionnelle, puisque Reignwood Aviation a déjà commandé dix machines du même type. Les Bell 505 Jet Ranger X rejoindront les Bell 206, 407GX et 429 qui volent déjà au sein de la société chinoise.

Reignwood Aviation sera pendant un moment au moins le plus grand opérateur de Bell 505 Jet Ranger en Chine. En effet, la société a commandé pas moins de cinquante machines à Bell Helicopter lors du salon Heli Expo qui s'est tenu à Dallas, au Texas, Etats-Unis, du 6 au 9 mars.

