5 jours en vol sans ravitaillement pour le drone Vanilla

Vanilla a réalisé un total de dix vols d'essais jusqu'à présent et la société envisage désormais la production en série de son appareil, à destination de clients aussi bien civils que militaires, puisque les vols réalisés jusqu'alors ont été sponsorisés en partie par la Darpa et l'office de recherche navale.

Ces cinq jours de vol sont en fait le second record d'endurance réalisé par l'appareil, puisqu'il avait déjà battu un premier record en avril 2016 avec 56 heures passées en vol. Soit une tentative de cinq jours de vol avortée en raison d'une atmosphère givrante qui reconduisit l'aéronef au sol.

L'aéronef, d'une voilure à l'envergure de onze mètres, dispose d'une hélice propulsive bipale montée au niveau de la queue et son dessin est très proche de celui d'un planeur.

121 heures et 24 minutes de vol. C'est le temps qu'a passé le drone Vanilla VA001 dans les cieux, avec une configuration motrice somme toute très classique, faisant appel à un bloc Diesel.

Le drone Vanilla VA001, d'une masse de 500 kg et propulsé par un bloc Diesel, a passé cinq jours en vol sans être ravitaillé.

