2018, une année de forte hausse de l'activité internationale pour l'Onera

Les bons résultats 2018 ont été obtenus à niveau de subvention inchangé (105 M€) et grâce à de nouveaux efforts de maîtrise des dépenses.

Cette performance repose notamment sur la très forte progression des prises de commandes pour les souffleries, qui s'inscrit aussi dans le temps : 17 M€ en 2016, 23 M€ en 2017 et 28 M€ en 2018.

La part des commandes hors France est désormais très importante dans l’équilibre économique de l’Onera. Sur la période 2014-2018, les prises de commandes hors de France représentent 130 M€, contre 112 M€ sur 2009-2013. Les principaux partenaires étrangers de l’ONERA sur cette période 2014-2018 se situent en Europe (61,2M€), en Asie (47,6M€) et aux Etats-Unis (10,3M€).

