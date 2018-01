2017, une bonne année pour le Superjet

2017 aura été une bonne année pour Sukhoi et son SSJ100, puisque ce dernier a été produit à pas moins de 34 exemplaires.

Ce ne sont pas moins de 34 Sukhoi Superjet 100 qui ont été assemblés l'an dernier, soit le plus grand nombre de biréacteurs civils russes à quitter la chaîne d'assemblage de la société en une année.

Sur dix ans, ce sont ainsi plus de 150 SSJ100 qui ont été produits, dont les trente derniers ont été essentiellement livrés à des opérateurs russes tels qu'Aeroflot, Yamal, Gazpromavia ainsi que le gouvernement russe.

Sukhoi estime la demande pour les vingt ans à venir, dans le segment des appareils de 100 passagers, à plus de 2 300 appareils et pense livrer jusqu'à 180 appareils, soit 35 à 40 appareils produits par an.