100 Superjet supplémentaires pour Aeroflot

Sukhoï pense livrer jusqu'à 180 appareils sur les vingt ans à venir, soit 35 à 40 appareils produits par an.

Sur dix ans, ce sont ainsi plus de 150 SSJ100 qui ont été produits, dont les trente derniers ont été essentiellement livrés à des opérateurs russes ainsi qu'au gouvernement. Sukhoï pense livrer jusqu'à 180 appareils sur les vingt ans à venir, soit 35 à 40 appareils produits par an.

En 2017, ce ne sont pas moins de 34 Sukhoï Superjet 100 qui ont été assemblés, soit le plus grand nombre de biréacteurs civils russes à quitter la chaîne d'assemblage de la société en une année.

Aeroflot a signé une lettre d'intention de commande avec Sukhoi Civil Aircraft (SCAC) au cours du forum économique oriental de Vladivostok, au cours duquel la compagnie aérienne russe a annoncé qu'elle commandait 100 Sukhoi SuperJet 100 supplémentaires, en configuration deux classes, soit 12 sièges en affaires et 75 en économie.

