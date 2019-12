Hanvol : les contraintes du handicap peuvent devenir une richesse

A 37 ans, Cécile Cathelineau est en apprentissage chez Triumph Controls France, PME spécialisée dans la fabrication et le montage de commandes à distances mécaniques. Dans les prochains mois, elle sera formée à un CQP. Une maladie l’a contrainte à renoncer à son précédent poste de technicienne en informatique. Déclarée inapte, elle a réalisé un bilan de compétences et a fini par se réorienter vers un tout nouveau métier : la mécanique aéronautique. Cécile Cathelineau fait partie des 250 personnes accompagnées par l’association Hanvol depuis sa création. Hanvol a été créée en 2010 par les entreprises aéronautiques, en l’occurrence le GIFAS avec le soutien de l’AGEFIPH, afin de recruter et former des professionnels en situation de handicap aux métiers spécialisés de l’aéronautique.

Hanvol s’occupe d’identifier les besoins en compétences des entreprises partenaires (quinze en tout à l’heure actuelle), d’orienter les candidats et les aider à construire leur projet professionnel lors d’un parcours préparatoire de dix semaines, de présélectionner des personnes motivées, sans âge limite, capables de réussir une formation par alternance et une insertion professionnelle, de préparer et présenter les candidats aux entreprises, et enfin d’accompagner les apprenants jusqu’à l’insertion professionnelle.

Avec la rentrée de septembre 2020 en ligne de mire, Hanvol lance sa campagne annuelle de recrutement de candidats. Les sélections vont se faire en plusieurs étapes, de novembre 2019 à février 2020. Les métiers recherchés concernent aussi bien des opérateurs que des techniciens ou des ingénieurs. Hanvol souhaite aussi élargir son panel d’entreprises partenaires, qui peuvent avoir besoin d’être accompagnées pour former et recruter des personnes en situation de handicap.

« Malgré leurs parcours chaotiques, ces chercheurs d’emploi ont une motivation et une volonté hors du commun pour se dépasser et pour s’intégrer dans le monde professionnel », affirme Laurent Dujaric, Délégué Général de l’association depuis le 1er octobre 2019. Celui-ci a le projet d’élargir le dispositif d’Hanvol à tous les bassins aéronautiques, de l’ouvrir aux métiers de l’aérien (avec l’adhésion récente de la FNAM), et de proposer une plus grande diversité de métiers, de postes et d’environnements de travail accessibles aux personnes handicapées. « Accompagner dans leur insertion professionnelle des personnes aussi actrices de leur parcours est un challenge quotidien extrêmement enrichissant ! »

Informations : www.hanvol-insertion.aero