Zoom sur l’observation de la Terre

A l’occasion de la conférence Word Satellite Business Week qui s’ouvre lundi 10 septembre, Air & Cosmos consacre dans son nouveau numéro un dossier complet sur le marché de l’observation de la Terre.

Le cabinet Euroconsult organise, du 10 au 14 septembre à Paris, sa vingt-deuxième conférence annuelle sur le marché des satellites, Word Satellite Business Week (programme disponible sur www.satellite-business.com).

L’un des sujets majeurs sera l’évolution de l’imagerie spatiale, Euroconsult estimant à 1 400 le nombre de satellites d’observation de la Terre qui doivent être lancés d’ici 2027.

C’est donc cette thématique qui a été retenue comme dossier de la semaine dans Air & Cosmos. Sur 14 pages, il retrace l’évolution du marché depuis plus de quarante ans et se penche évidemment sur la révolution qu’il connait depuis le milieu des années 2000, et pose un certain nombre de questions : les promesses du New Space vont-elles se concrétiser ? Dans quelle mesure le marché va-t-il se développer ou se consolider ? Les services qui apparaissent vont-ils s'avérer rentables ? Entre les acquisitions, les fusions ou les disparitions des différents acteurs, historiques ou jeunes pousses, qui en sortira gagnant ?

Un entretien et trois coups de projecteur.

Outre un entretien avec François Lombard, directeur de la branche Intelligence d’Airbus Defence and Space, un coup de projecteur est donné sur Planet, l’une des « pépites » du New Space, sur le projet de constellation BlackSky, auquel la Space Alliance s’est récemment associée, ainsi que sur Dragonfl’AI, un projet qui a émergé lors du concours ActInSpace 2018 et qui propose d’utiliser les données satellitaires pour éradiquer le paludisme.

Dossier complet à retrouver dans Air & Cosmos n°2607, en kiosque depuis le 7 septembre 2018.