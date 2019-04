XL Airways va lancer cet hiver un Toulouse-Fort-de-France

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Rappelons qu'outre Toulouse, XL Airways reliera l'hiver prochain Nantes à Fort-de-France ainsi que Bordeaux et Lyon à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en complément des vols opérés au départ de Paris CDG.

L'aller simple est proposé à partir de 185 euros TTC, avec repas chaud inclus. Le vol sera assuré chaque lundi du 16 décembre 2019 au 24 mars 2020. Il décollera de Toulouse-Blagnac à 11h05 et atterrira à Fort-de-France à 14h55 le même jour. Le vol retour décollera de Fort-de-France à 17h15, heure locale et atterrira à Paris le lendemain à 6h25 du matin.

La compagnie XL Airways va lancer une ligne directe saisonnière entre Toulouse et l'aéroport martiniquais de Fort-de-France à compter du 16 décembre prochain. La ligne sera exploitée, à raison d'une fréquence hebdomadaire, en Airbus A330-200 monoclasse équipé du système de divertissement sans fil XL Cloud .

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.