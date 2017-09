XL Airways va joindre Toulouse à la Réunion et la Martinique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les tarifs sont à partir de 499 euros l'A/R pour le vol de Fort de France et de 649 euros pour le vol de Saint Denis de la Réunion (avec un bagage en soute de 23 kilos, un repas chaud et une collation compris).

XL Airways fera coup double à Toulouse cet hiver. A compter du 31 octobre, la compagnie opérera annuellement une fréquence hebdomadaire chaque mardi vers Saint-Denis de la Réunion. Et du 18 janvier au 26 avril 2018, elle exploitera une ligne saisonnière Toulouse-Fort de France. Les deux vols seront assurés en Airbus A330-200 ou 300 monoclasse.

