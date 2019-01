XL Airways rénove et développe sa flotte

La compagnie française va entièrement reconfigurer ses 4 Airbus A330ceo (-200 et -300) et a commandé deux nouveaux A330-900neo livrables en 2020.

XL Airways lance un grand plan de développement de flotte qui va lui permettre de passer de 4 à 6 appareils A330 bi-classes aux derniers standarts de confort et de service passagers.

Dans un premier temps, XL Airways va reconfigurer totalement sa flotte actuelle en faisant passer ses 4 A330-200 et -300ceo d'un aménagement monoclasse à un aménagement bi-classe, avec l'introduction d'une classe Premium, avec une offre de restauration et de divertissement dédiée. En classe éco, de nouveaux sièges ergonomiques équipés d'appuie-têtes réglables seront installés, avec l'introduction d'écrans d'IFE individuels et de prises USB permettant aux passagers de recharger leurs appareils personnels.

Par ailleurs, XL Airways a passer commande de deux A330-900neo livrables en 2020, pour un montant de 592,8 millions de dollars. Disposant d'un rayon d'action de 13 000 kilomètres, ces appareils seront adaptés aux ambitions d'ouverture de destinations très long courrier d'XL Airways, comme celle de Jinan en Chine en 2018. Pouvant accueillir jusqu'à 440 passagers, les deux A330-900neo seront aussi équipés d'une classe Premium avec des écrans individuels à tous les sièges. L'aménagement général de la cabine répondra par ailleurs aux standards Airspace by Airbus.