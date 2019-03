XL Airways lance une nouvelle offre tarifaire

La compagnie XL Airways surfe sur la vague des frais ancillaires et propose une nouvelle offre tarifaire avec un tarif sans bagage en soute. XL Airways propose à présent le choix entre un tarif ECO Basic, incluant un tarif sans bagage de soute. Il inclut seulement une pièce de 10 kilos transportable en cabine et un repas chaud. L'enregistrement du bagage en soute démarre à 45 euros pour le tarif ECO Basic. Le tarif est non remboursable, modifiable moyennant des frais de 100 euros par coupon et le choix du siège est tarifé à partir de 15 euros par vol. Le tarif ECO Plus inclut quant à lui l'emport d'une pièce de 10 kilos en cabine, l'enregistrement en soute d'un bagage de 23 kilos, le repas chaud et le choix du siège standard. Les billets sont aussi modifiables (moyennant un supplément de 60 euros par coupon) et remboursables (moyennant des frais de 130 euros par coupon).

L'introduction de cette nouvelle offre tarifaire permet à XL Airways de présenter des tarifs d'appels beaucoup plus compétitifs, comme par exemple un aller simple à 139 euros vers les Antilles et 149 euros vers New York en ECO Basic au départ de Paris CDG. La nouvelle politique tarifaire est applicable à l'ensemble des vols à l'exception de ceux au départ et à de Nice et Jinan (Chine).