XL Airways lance sept Paris-Nice exceptionnels pour l'Ascension

Alors que le week end de l'Ascension est traditionnellement une période de forte demande vers le sud-est de la France, en raison du Grand Prix du Monaco et de la clôture du Festival de Cannes, la compagnie XL Airways fait "un coup". Du 24 au 29 mai, la compagnie propose sept vols exceptionnels entre Paris CDG et Nice Côte d'Azur. L'aller simple est proposé à partir de 89 euros TTC, avec un bagage de 20 kilos en soute et une collation.

Les vols partiront du terminal 2A de l'aéroport de Roissy-CDG et seront effectués en Airbus A330-200 et 300 gros porteurs (361 et 408 sièges), équipés du système de divertissement à bord (IFE) XL Cloud.