XL Airways investit 1 million d'euros dans son IFE

Enfin, XL Airways est la première compagnie française à proposer la location de lunettes de cinéma immersives, en collaboration avec la start up Skylights. Pour un tarif de 15 euros par vol, les passagers peuvent accéder à un choix de films récents 2D ou 3D.

Par ailleurs, pour les passagers ne disposant pas d'appareils personnels, XL Airways propose, en partenariat avec la start up Interactive Mobility, la location d'Ipads Mini à 15 euros par vol, avec l'accès à tout l'offre XL Cloud premium incluse.

En partenariat avec la start-up Immfly, XL Airways propose un système nomade baptisé XL Cloud, qui permet aux passagers d'utiliser leurs propres appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...) pour accéder à une large offre de films, séries TV, jeux, presse, guides de voyages grâce à des serveurs sans fil embarqués. Accessible dès l'embarquement, l'IFE est accessible via une application téléchargeable, avec des contenus gratuits et une offre premium proposée à partir de 9,95 euros par vol.

Au terme d'un an de travail et avec un investissement de un million d'euros, le nouveau système de divertissement à bord (IFE) de la compagnie XL Airways est opérationnel.

