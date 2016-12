XL Airways et Air Austral forgent un partenariat stratégique

Entre Paris et la Réunion, les deux compagnies vont établir des partages de codes, coordonner leurs programmes et ouvrir de nouvelles routes en partenariat.

Comme le disait lui même Laurent Magnin, PDG d'XL Airways, c'est le "deuxième étage de la fusée" après la récente fusion entre XL Airways et la Compagnie. Le 16 décembre, Air Austral et XL Airways ont signé un protocole d'entente pour la coordination de leurs activités, incluant partage de codes, alignement de programmes de vols et ouverture de nouvelles routes entre la France métropolitaine et l'île de la Réunion.

Ce rapprochement va ainsi permettre à Air Austral d'opérer son grand retour dès le 12 octobre 2017 à Marseille-Provence. En complément de la ligne déjà assurée par son partenaire depuis décembre 2012, la compagnie réunionnaise proposera deux fréquences hebdomadaires la Réunion-Marseille. Ils seront opérés en Boeing 777-300 et opérés en partages de code avec XL Airways. Au départ de la Réunion vers Marseille, les vols auront lieu chaque lundi et jeudi pour un décollage de l'aéroport de la Réunion à 23h30 et une arrivée le lendemain à Marseille à 8h25. Au départ de Marseille vers la Réunion, les vols auront lieu chaque mardi et vendredi de Marseille à 17h40 pour une arrivée à la Réunion le lendemain à 6h00.

Parallèlement, XL Airways intensifiera quant à elle son programme de et vers Lyon et dévoilera prochainement une route directe entre la province française et la Réunion. Les premiers vols devraient aussi décoller dès le second semestre 2017.